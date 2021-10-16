Alina Boz'un 25800 TL'lik eteğini beğenenler için alternatifler

Hangi yaşta, hangi bedende olursa olun; etekler kadınların dolaplarının olmazsa olmazı. Son günlerde Aşk101 dizisi ile adından sıkça söz ettiren Alina Boz, galada giydiği etek ile çok beğenildi. Parlak kumaşı ile tüm dikkatleri üzerine çeken bu etek fiyatıyla da gündem oldu. Siz de parlak kumaş modasına geri dönmek istiyor fakat böyle bütçeler harcamak istemiyorsanız alışveriş siteleri üzerinden alternatif modellere göz atabilirsiniz.

Cepli Etekler ile Şık Bir Tarz Yakalayın!

Metalik renkteki mini etekler, son dönemin en çok tercih edilen giyim ürünleri arasında yer alıyor. Oldukça cesur tarzı ile dikkat çeken Guess Mini Etek modeli ile katılacağınız ortamlarda baş döndüreceksiniz. Parlak kumaşının iddiasını cep detayları ile dengeleyen bu model şıklığı ve konforu bir arada sunuyor. Bu eteği doğru ayakkabı ve aksesuarlar ile kombinlediğiniz taktirde her sezon giyebilirsiniz. Şık çizme ve botlarla kış davetlerinde, beyaz spor ayakkabılar ile bahar akşamlarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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Yüksek Bel Parlak Kumaşlı Etekler 90’ların Ruhunu Geri Getiriyor!

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90’ların enerjik ruhunun bir yansıması olan renkli parçalar ve yüksek bel modeller, metalik kumaşlar ile bir araya geliyor. Macchinga Metalik Yüksek Bel etek modeli ile aradığınız şıklığa ulaşacaksınız. Sahte cep görüntüsü ile spor bir tarz da yaratan bu model ile her türlü davette boy gösterebilirsiniz. Alina Boz’un 25.800 TL’lik eteğini aratmayacak bu etek ile kendi tarzınızı yaratabilirsiniz. Bu noktada eteğinizi bir arada kullandığınız diğer parçaların büyük önem taşıdığını unutmayın.

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Metalik Mini Etek Modelleriyle Tüm Gözleri Üzerinizde Toplayın!

Birçok farklı formda karşımıza çıkan metalik etek modelleri, her türlü tarzda kendine yer bulabiliyor. Daha çok mini formda tercih edilen bu etekler, cesur kadınların ilk seçimi oluyor. Siz de Only’nin metalik yansımalı deri eteği ile kendinden emin duruşunuzu ortaya koyabilirsiniz. Bu eteği zarif gömlekler ile kombinleyerek şık bir şekilde ya da Alina Boz gibi basic tişörtler ile kombinleyerek günlük bir tarzda kullanabilirsiniz.

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İddialı Tarzı ile Konuşulmak İsteyenler İçin: Mor Metalik Etek

Katılacağınız davetlerde tüm gözleri üzerinizde toplamak istiyorsanız Trendyolmilla’nın Mor Metalik Etek modeli tam size göre. Cesur kesiminin yanında parlak rengi ile de dikkat çeken bu etek modern bir görünüm elde etmenizi sağlıyor. Bu eteği aynı kumaştan yapılan takım ceketi ile kombinleyebileceğiniz gibi farklı tarzlara da uyarlayabilirsiniz. Örneğin, salaş tişörtler ile bir arada kullanarak daha günlük bir görünüm yakalamanız da mümkün. Oldukça gösterişli olan bu kıyafetin modelini ortaya çıkarmak istiyorsanız daha sade aksesuarlar ile kullanmaya özen göstermeniz gerektiğini unutmayın.

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Cilt Renginiz Sıcak Alt Tonluysa Altın Yansımalı Metalik Etek Modellerini Deneyin!

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Son dönemlerde hemen hemen her giyim ürününde gördüğümüz metalik renkler arasından cilt tonunuza en uygun olanı seçtiğiniz taktirde harika bir tarz yakalayabilirsiniz. Gri metalik tonlar, soğuk alt tonlu ten rengine sahip olanlar için iyi bir tercih olabilir. Ancak cilt renginiz sıcak alt tonluysa gri yerine altın yansımalı metalik tonları seçmenizde fayda var. Farklı renginin yanında asimetrik kesimi ile de diğer modellerden ayrılan Guess Etek ile etrafınızdakileri büyüleyeceksiniz.

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Pileli Etekler Enerjik Bir Görünüm Yakalamanıza Yardımcı Olur!

Pileli etekler, aynı anda hem kadınsı hem de sevimli görünmek isteyenler için ideal. Geniş bir kullanım alanı olan bu etekler birçok durumda giyilebilir. Exchic yeniden popüler olan pileli etekleri metalik renkler ile bir araya getiriyor. Hafif ve esnek kumaşı sayesinde konforlu bir kullanıcı deneyimi sağlayan bu ürün, farklı renk seçenekleri ile sizlerin beğenisine sunuluyor. Sıradan kıyafetlerden sıkıldıysanız bu model ile tarzınıza yenilik kazandırın. Exchic pileli metalik etek, kaliteli kumaşı sayesinde uzun ömürlü olması ile de kullanıcılarının beğenisini kazanıyor.

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Antrasit Rengi Deri Etekler ile Baş Döndüreceksiniz!

Sokak stilini sevenler için vazgeçilmez olan deri etekler, çeşitli modelleri ile harika bir tarz yaratmanıza yardımcı olur. Rahatlığı ve kullanışlı olması ile ön plana çıkan bu modeller kış ayları için doğru bir tercih olabilir. Siz de aDL’nin dikiş detaylı deri etekleri ile soğuk havalarda bile şıklığınızı koruyabilirsiniz. Antrasit rengi ile göz kamaştıran bu model, kırmızıdan mora pek çok farklı renk seçeneği ile birlikte sunuluyor. Ayrıca bu ürün geniş beden aralığı ile de her kadının ihtiyacına cevap verir.

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Balon Etekler Geri Döndü!

Belden aşağıya doğru kabararak inen modeller olarak bilinen balon etekler tekrar trend oluyor. Bu formdaki etekler kalçadaki fazlalıkları kapattığı için de daha çok tercih ediliyor. Siz de Jacarlott’un metalik balon etek modeli ile trend bir görünüm yakalarken aynı zamanda vücudunuzu olduğundan çok daha fit gösterebilirsiniz. Bu model kabarık bir görünüme sahip olduğu için üstüne giyeceğiniz parçayı kısa seçmenizde fayda var. Son dönemlerin en popüler ürünü crop top modelleri ile kombinlediğiniz taktirde modern bir tarz yaratabilirsiniz.

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Işıltısı ile Göz Kamaştıran Bu Etek ile Alina Boz’dan Daha Çok Konuşulacaksınız!

Etekler, yapıldıkları kumaşa bağlı olarak daha dikkat çekici bir hale getirilebilirler. Payetli modeller bu noktada ışıltısı ile ön plana çıkar. Bu etekler sahip oldukları parlaklık gücü ile tüm gözleri size çevirirler. Eğer siz de katılmayı planladığınız etkinliklerde göz önünde olmak istiyorsanız Bar III etek modeli sizin için doğru bir seçim olabilir. Ancak görüntün çok yoğun olacağından endişe ediyorsanız bu eteğinizi sweatshirt veya kazak gibi basic bir üstle eşleştirebilirsiniz.

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Metalik Kumaş ile Dantel Bir Arada!

Mini etekler yerine midi boy etekleri kendinize daha çok yakıştıranlardansınız bu model tam size göre. Twist Dantel Mixli Midi Etek metalik tonları günlük hayatında kullanmak isteyenler için tasarlanmış modeli ile ön plana çıkıyor. Dantel detayları ile zarif bir görünüm sunan bu etek ile her ortamda şık görünebilirsiniz. Etek kısmında yer alan yırtmaçlı dantel görüntüsü kıyafete farklı bir hava katıyor. Siz de şık olduğu kadar konforlu da olan bu etek modeli ile sıra dışı tarzınızı ortaya koyun.

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