HABER

Alişan’ın yılanla imtihanı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2019 16:43 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Alişan bir macera ve doğa parkının Çekmeköy’deki açılışına katıldı.

Alişan’ın yılanla imtihanı

Ünlü şarkıcı Alişan bir macera ve doğa parkının Çekmeköy’deki açılışına katıldı. Şarkıcının parkın hayvanat bahçesi kısmında yılanla yaşadığı korku dolu anlar komik görüntüler oluşturdu. Ünlü şarkıcı, yavru bir ayıya da biberonla süt içirdi.

Bir macera ve doğa parkı açılışına katılan Alişan’ın yılanla olan anları renkli görüntülere sahne oldu. Macera parkının hayvanat bahçesi bölümünde gezerken ayı yavrusu ve yılanla gazetecilere poz veren Alişan, yılanı boynuna doladı. Şarkıcı daha sonra yılanın hareket etmesiyle korku dolu anlar yaşadı, çığlık attı.

Ünlü sanatçı daha sonra parkı gezerek hayvanları besledi. Alişan’ın yavru ayı Silva’ya biberonla süt vermesi ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Alişan’ın yılanla imtihanı

Alişan’ın yılanla imtihanı

Alişan’ın yılanla imtihanı

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Dijital Dünya’nın enleri 7’nci defa sahiplerini bulduDijital Dünya’nın enleri 7’nci defa sahiplerini buldu
Murat Kekilli’den Suriyeli çocuklara konserMurat Kekilli’den Suriyeli çocuklara konser
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

İlginizi Çekebilir

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Bir Bulut Olsam'ın finali nefes kesecek

Bir Bulut Olsam'ın finali nefes kesecek

Borçları yüzünden pornocu olmuştu...

Borçları yüzünden pornocu olmuştu...

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.