Alışveriş merkezinde rezalet!

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da bir alışveriş merkezinde iddialara göre, kadınların habersiz müstehcen görüntülerini çektiği gerekçesiyle 33 yaşındaki şüpheli şahıs N.B., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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