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Alışveriş yaparken kumaş etiketine ne kadar dikkat ediyorsun?

Alışverişteyken gerçekten o kumaş etiketlerine bakıyor musun? Yoksa umursamadan alıyor musun? Bu testte sonucu öğreniyoruz!

Alışveriş yaparken kumaş etiketine ne kadar dikkat ediyorsun?

Kıyafetlerin içindeki kumaş etiketler aslında çok fazla şey anlatıyor... Peki sen bu etiketleri ne kadar iyi okuyabiliyorsun?

Alışveriş yaparken kumaş etiketine ne kadar dikkat ediyorsun?

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Mağazada bir kıyafeti beğendin. İlk hamlen bunlardan hangisi olur?

Mağazada bir kıyafeti beğendin. İlk hamlen bunlardan hangisi olur?
Fiyatına bakarım.
Kumaşına dokunurum, hissine bakarım.
Kıyafetin içindeki o uzun kumaş etikete bakarım.
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Etikette "%100 Akrilik" yazısını gördün. Bu senin için ne ifade ediyor?

Etikette "%100 Akrilik" yazısını gördün. Bu senin için ne ifade ediyor?
Sıcak tutar herhalde ama sanki biraz tüylenir gibi?
Muhtemelen havalı ve modern bir kumaş türü.
Terletir, kokutur, arkama bakmadan uzaklaşırım.
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Yazlık bir elbise alacaksın. Etikette hangisini görmek seni heyecanlandırır?

Yazlık bir elbise alacaksın. Etikette hangisini görmek seni heyecanlandırır?
Tiril tiril olması yeter.
Pamuk veya viskon olması işimi görür.
Keten, ipek ya da tensel olsun.
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Kıyafet alışverişinde bütçeni hangisine göre belirlersin?

Kıyafet alışverişinde bütçeni hangisine göre belirlersin?
Fiyat performans oranına göre.
Tasarımına göre.
Markasına göre.
Trend olmasına göre.
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Yeni aldığın bir kazağı yıkadıktan sonra kazak iki beden küçüldü. Sence suç kimde?

Yeni aldığın bir kazağı yıkadıktan sonra kazak iki beden küçüldü. Sence suç kimde?
Kesinlikle çamaşır makinesinde ya da deterjanda!
Şanssızlık işte, bir daha o markadan alışveriş yapmam.
Yıkama talimatına bakmadan yüksek dereceye atan bende.
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GOTS, OEKO-TEX ve benzeri logolar senin için ne kadar tanıdık?

GOTS, OEKO-TEX ve benzeri logolar senin için ne kadar tanıdık?
O ne ya?
Görüyorum ve iyi bir şey gibi duruyor ama tam anlamını bilmiyorum.
Çevreye ve cilde dost sertifikalar diye biliyorum.
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Polyester bir gömlek gördün ama tasarımı tam senin tarzın. Ne yaparsın?

Polyester bir gömlek gördün ama tasarımı tam senin tarzın. Ne yaparsın?
Ne kadar güzel olursa olsun almam.
Tasarımı güzelse kumaşı hiç önemli değil, hemen alırım.
Bir an duraksarım ama çok beğendiysem şans verebilirim.
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Kıyafetlerin içindeki o uzun, sert ve bazen kaşındıran beyaz etiketleri ne yapıyorsun?

Kıyafetlerin içindeki o uzun, sert ve bazen kaşındıran beyaz etiketleri ne yapıyorsun?
Direkt keserim çok kaşındırıyor.
Yıkama talimatlarını okur sonra keserim.
Kaşındırana kadar kesmem.
Anahtar Kelimeler:
Philips Ev Yaşam
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