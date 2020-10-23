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Aliyev'den çok önemli açıklama!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2020 12:23 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü ve Ankara’nın Ermeni askerlerinin Dağlık Karabağ’dan çekilmesi halinde Ermenistan için iletişim kanallarını açacağını söyledi.

Aliyev'den çok önemli açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Bugün, topraklarımızı kendi başımıza işgalden kurtarırken buralarda yeniden düzeninin sağlanması için elbette ki bu insanlara, Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermenilere ve kuşkusuz bu bölgelere geri dönen Azerbaycanlılara yardım edeceğiz. Ancak Ermenistan yapıcı adımlar atar, toprakları terk ederse, elbette tüm iletişim kanallarını açarız” ifadelerini kullandı.

Japon Nikkei gazetesine konuşan Aliyev, Ankara’nın da bu konudaki tutumunu bildiğini, Ermenistan’ın toprakları terk etmesi halinde iletişim kanalını açacaklarını belirtti ve “O zaman Güney Kafkasya’daki durum tamamen değişecektir” dedi.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov 9 Ekim’de Moskova’da görüşmeler gerçekleştirmişti. Daha sonra 10 Ekim’de ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşılmıştı. Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes ilan edilmişti, ancak ihlaller bundan sonra da durmadı.

Lavrov, önceki gün bir kez daha Moskova'ya giden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Zograb Mnatsakanyan'la ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

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