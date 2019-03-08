Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Kaza gece saat 01.00 sıralarında D-130 karayolu Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sarhoş olduğu öğrenilen Ramazan Karakaş (42), D-130 karayolu üzerinde yolun ortasında yere yattı. Bu esnada İzmit istikametinden Yalova istikametine doğru seyir halindeki Ozan O. (25) idaresindeki 77 AAH 909 plakalı çekici ise yerden yatan Karakaş'ın üzerinden geçti. Kaza sonrası bir şeye çarptığını fark eden Ozan O. kullandığı çekiciyi yolun kenarına çekti. Bir hayvana çarptığını düşünen talihsiz sürücü, yerde cansız bir şekilde yatan Karakaş’ı görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Kaza sonucu ceset metrelerce sürüklenirken, bazı parçalarının yola savrulduğu görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Ramazan Karakaş'ın hayatını kaybettiğini belirtti. Karakaş'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan çekici sürücüsü Ozan O. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

