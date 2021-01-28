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Alkol bağımlılığı belirtileri nelerdir? Nasıl kurtulunur?

28.01.2021 10:06 | Son Güncelleme:
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Standart içki, bir tek içkiye denk gelen herhangi bir içkidir. Örneğin 33'lük küçük bir bira ve bir kadeh şaraptır. Erkekler için 7 gün boyunca alınacak normal sayılan ölçü, 15 birimdir. Kadınlar içinse bu ölçü 10 olarak belirlenmiştir. Üstüne çıkıldığında sorunlu olarak nitelenebilir. Bazı kişilerin fiziksel olarak kapasiteleri yüksek olduğu için bunu daha fazla tüketebilir. Ama ortalama ölçü değerleri bunlardır.

Yoğun bir şekilde alkol kullanan insanlarda bir takım fiziksel problemler ortaya çıkmaktadır. Alkolün bir çok hormon sistemini etkileyen yapısı vardır. Yoğun alkol kullanan insanlarda en büyük sorun karaciğer yağlanmasıdır. Bunun dolaylı olarak yol açtığı sorunlardan biri de diyabet ya da insülin direnciyle şeker hastalığına yatkınlıktır. Testosteron düzeylerinin düşmesiyle erkeklerde göğüslerin büyümesi, cinsel organların küçülmesi, cinsel isteğin azalması gibi bir takım sonuçlarla karşılaşılabilir.

Alkol bağımlılarında beslenme problemleri nedeniyle B vitamini eksikliğine bağlı bir takım hastalıklar olabilir. Bu dengesizlik, idrar kaçırma, göz bozukluğu gibi nörolojik bir haldir. Onun ardından gelen zihinde bulanıklık, hayaller, zeka düzeyinde gerilemeyle giden bir haldir.

Yoğun alkol kullanan insanlar, alkolü aniden bıraktığında, alkol yoksunluğu koması gibi bir duruma girerler. Alkolün vücuttan çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan belirtide, yoğun bir titreme ve terleme hali, taşikardi ve bilinç bozukluğu ortaya çıkabilir. Bu oldukça tehlikeli bir haldir. Hastanın ölümüyle sonuçlanabilen önemli bir risk durumudur.

ALKOL BAĞIMLILIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kişinin davranış biçimini değiştirmeye yönelik bir takım müdahaleleri içeren psikoterapi önceliklidir. En az 10-12 seans olmalıdır. Samimiyet içerisinde iyi bir psikoterapi süreci olmalıdır. İlk aşamada, hastane tedavisi şarttır. Bu tedavi hem alkol kullanmamaya bağlı komanın engellenmesi, karaciğerin toparlanması, vücut ve kan değerlerinin yerine gelmesi için önemlidir. Kişiyi alkolden izole etme fırsatı da tanır. Genelde 15 gün süren bir süreçtir.

Kişi alkolden arındıktan sonra iradeyi güçlendirecek ilaçlar, uykuyu düzenleyecek antidepresanlar verilebilir. Alkole karşı arzuyu azaltan bir takım ilaçlar da vardır. Bazı ilaçlar alkol vücuda girdiğinde alkole karşı alerjik bir reaksiyon ortaya çıkarır, ona yardımcı ego gibi olur.

ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI OLAN KİŞİLERE NASIL YAKLAŞILMALIDIR?

Bağımlılık durumunda ailenin dürüst ve net olması çok önemlidir. Kişiyi bir takım kandırma yollarıyla alkolden uzak tutmaya çalışmak çok fayda etmez.

Kişinin sevdiği kişilerden bir aile toplantısı yapılmalı, alkol tüketiminden endişe edildiğinin söylenmesi ve kişiyi doktora yöneltmeye çalışılması gerekmektedir. Kişi doktora geldikten ve bu maddeyle ilgili birçok problem olduğunu öğrendikleri zaman tedaviye devam edebilir.

Çok fazla affedici olmamak gerekir. Kişiyi her seferinde affetmeye çalışmak doğru bir yöntem değildir.

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