Alkol bağımlılığı belirtileri nelerdir? Nasıl kurtulunur?

Yoğun bir şekilde alkol kullanan insanlarda bir takım fiziksel problemler ortaya çıkmaktadır. Alkolün bir çok hormon sistemini etkileyen yapısı vardır. Yoğun alkol kullanan insanlarda en büyük sorun karaciğer yağlanmasıdır. Bunun dolaylı olarak yol açtığı sorunlardan biri de diyabet ya da insülin direnciyle şeker hastalığına yatkınlıktır. Testosteron düzeylerinin düşmesiyle erkeklerde göğüslerin büyümesi, cinsel organların küçülmesi, cinsel isteğin azalması gibi bir takım sonuçlarla karşılaşılabilir.

Alkol bağımlılarında beslenme problemleri nedeniyle B vitamini eksikliğine bağlı bir takım hastalıklar olabilir. Bu dengesizlik, idrar kaçırma, göz bozukluğu gibi nörolojik bir haldir. Onun ardından gelen zihinde bulanıklık, hayaller, zeka düzeyinde gerilemeyle giden bir haldir.

Yoğun alkol kullanan insanlar, alkolü aniden bıraktığında, alkol yoksunluğu koması gibi bir duruma girerler. Alkolün vücuttan çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan belirtide, yoğun bir titreme ve terleme hali, taşikardi ve bilinç bozukluğu ortaya çıkabilir. Bu oldukça tehlikeli bir haldir. Hastanın ölümüyle sonuçlanabilen önemli bir risk durumudur.