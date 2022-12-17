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Alkol denetiminde şaşırtan sözler: Düzeleceğiz ağabey, nerede içtik bilmiyorum

17.12.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de polis ekipleri tarafından trafikte yapılan denetime alkollü şekilde araç kullanarak takılan şahsa para cezası kesilirken alkollü sürücünün arkadaşının sözleri şaşkına çevirdi. Alkollü sürücünün arkadaşı, ''Düzeleceğiz ağabey yapacak bir şey yok. Ağabey iş çıkışı nerde içtik bilmiyorum. Dördü bir arada cappucino. Haberlere çıkalım abi herkes fenomen oluyor, bizim neyimiz eksik biz niye olmayalım. Alkol testi yaptık negatif çıktı korona değilmişim ağabey'' ifadelerini kullandı.

Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipler amirliğince otomobil ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Tek tek araçları durduran polis ekipleri, araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgelerini kontrol ederek alkol testi yaptı. Ayrıca kurallara aykırı egzoz kullanan sürücülerin tespiti için ‘modifiye araç' denetimi de yapıldı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araçlarında değişiklik yaptığı tespit edilen araç sürücülerine ise ceza kesildi. Denetime takılan bir şahsa 1.08 promil alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay el konuldu. Alkollü sürücünün yanındaki arkadaşı Yusuf Taşkın’ın promil oranı ise yasal cezai sınırın altında çıktı.

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''DÜZELECEĞİZ AĞABEY YAPACAK BİR ŞEY YOK''

Alkollü sürücünün arkadaşı Yusuf Taşkın, “Düzeleceğiz ağabey yapacak bir şey yok. Abi iş çıkışı nerde içtik bilmiyorum. Biz hem gitar çalıyoruz, hem yiyoruz, hem içiyoruz, hem söylüyoruz. Dördü bir arada cappucino. Haberlere çıkalım abi herkes fenomen oluyor, bizim neyimiz eksik biz niye olmayalım. Ailemiz görsün makara yaptığımızı herkes biliyor. Alkol testi yaptık negatif çıktı korona değilmişim ağabey” diye konuştu.

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(İHA)

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