Alkollü araç kullanarak bir polis memurunun ölümüne neden olan Red Bull'un varisi hakkındaki suçlamalar düşürüldü

Tayland'da sekiz yıl önce alkollü kullandığı arabasıyla motosikletli bir polis memuruna çarparak ölümüne neden olmakla suçlanan ve yedi yıldır mahkemeye çıkarılamayan Red Bull enerji içeceklerinin varisi Vorayuth Yoovidhya hakkındaki tüm suçlamalar düşürüldü.

Taylanda'ın en zengin ikinci kişisinin oğlu hakkındaki dava, ülkede adaletin varlıklı kişiler için işlemediğine inanan insanları düş kırıklığına uğratmıştı.

Şimdi 28 yaşında olan Yoovidhya, bir polis memurunun hayatını kaybettiği kazayla sekiz yıldır ülkenin gündemindeydi.

Polis memurunun cesedi kaçan Ferrari'nin altında 100 metre sürüklendi

Olay 3 Eylül 2012'de sabah 05.00'te başkent Bangkok'un merkezinde meydana geldi. Bir soygun ihbarı alan Wichien Klanprasert adlı polis memuru, 80 kilometre hız sınırı bulunan yolda motosikletine saatte 170 kilometre hızla gelen bir Ferrari'nin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Polis memurunun cesedi Ferrari'nin altında yüz metre kadar sürüklendi. Aracın sürücüsü kaçtı.

Fren yağı izleri villaya çıktı

Polis yoldaki fren yağı izlerini takip ederek Yoovidhya'nın evine ulaştı. Villayı kuşatan polis arama izni alıp içeri girdi ve ön kısmında ağır hasar oluşan, hava yastıkları açılmış siyah Ferrari'yi buldu.