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Alkollü araç kullanarak bir polis memurunun ölümüne neden olan Red Bull'un varisi hakkındaki suçlamalar düşürüldü

24.07.2020 10:25 | Son Güncelleme

Tayland'da sekiz yıl önce alkollü kullandığı arabasıyla motosikletli bir polis memuruna çarparak ölümüne neden olmakla suçlanan ve yedi yıldır mahkemeye çıkarılamayan Red Bull enerji içeceklerinin varisi Vorayuth Yoovidhya hakkındaki tüm suçlamalar düşürüldü.

Alkollü araç kullanarak bir polis memurunun ölümüne neden olan Red Bull'un varisi hakkındaki suçlamalar düşürüldü

Tayland'da sekiz yıl önce alkollü kullandığı arabasıyla motosikletli bir polis memuruna çarparak ölümüne neden olmakla suçlanan ve yedi yıldır mahkemeye çıkarılamayan Red Bull enerji içeceklerinin varisi Vorayuth Yoovidhya hakkındaki tüm suçlamalar düşürüldü.

Taylanda'ın en zengin ikinci kişisinin oğlu hakkındaki dava, ülkede adaletin varlıklı kişiler için işlemediğine inanan insanları düş kırıklığına uğratmıştı.

Şimdi 28 yaşında olan Yoovidhya, bir polis memurunun hayatını kaybettiği kazayla sekiz yıldır ülkenin gündemindeydi.

Vorayuth'un kazada hasar görmüş Ferrari'si ailenin malikânesinde bulunmuştu.

Polis memurunun cesedi kaçan Ferrari'nin altında 100 metre sürüklendi

Olay 3 Eylül 2012'de sabah 05.00'te başkent Bangkok'un merkezinde meydana geldi. Bir soygun ihbarı alan Wichien Klanprasert adlı polis memuru, 80 kilometre hız sınırı bulunan yolda motosikletine saatte 170 kilometre hızla gelen bir Ferrari'nin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Polis memurunun cesedi Ferrari'nin altında yüz metre kadar sürüklendi. Aracın sürücüsü kaçtı.

Fren yağı izleri villaya çıktı

Polis yoldaki fren yağı izlerini takip ederek Yoovidhya'nın evine ulaştı. Villayı kuşatan polis arama izni alıp içeri girdi ve ön kısmında ağır hasar oluşan, hava yastıkları açılmış siyah Ferrari'yi buldu.

O dönemin polis yetkililerine göre Yoovidhya, aracı kendisinin kullandığını kabul etti, motosikletin aniden önüne çıktığını söyledi.

Kanında yüksek miktarda alkol bulunan ancak olay sırasında değil kazadan sonra alkol aldığını söyleyen Yoovidhya 16 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

Aile 100 bin dolar aldı, dava açmadı

Yoovidhya'nın 100 bin dolar ödediği ailesi, dava açmaktan vazgeçti. Ancak açılan kamu davaları devam etti.

Vorayuth Yoovidhya, 2013'ten sonra çıkarılan yedi mahkeme celbinden hiçbirine uymadı.

Aynı yıl hız limitini aşma davası zaman aşımına uğrayarak düştü.

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