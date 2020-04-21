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  4. Alkollü kadın sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu

Alkollü kadın sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 02:06 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta polis tarafından durdurulup 153 promil alkollü olduğu tespit edilen kadın sürücünün ehliyetine iki yıl el konuldu.

Alkollü kadın sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, Necmettin Erbakan Bulvarında seyir halindeki otomobili kontrol amaçlı durdurdu.

Otomobil sürücüsü Tuğba T’nin alkol kontrolünü yapan polis, kadın sürücünün 153 promil alkollü olduğunu tespit etti. İkinci kez alkollü olarak araç kullanan Tuğba T’nin ehliyetine el konulurken, bin 539 lira cezai işlem uygulandı.

Otomobil çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken, kadın sürücü de hazırlanan tutanakları ve cezayı imzalamamak için direndi. Ceza yiyip ehliyetine el konulan kadın sürücü polis ekiplerine, “İki yıl ne demek araç kullanamayacağım” dedi.

Kadın sürücü, polis otosu ile sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü. (İHA)

Alkollü kadın sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Alkollü sürücü

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