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Alkollü olmadığını kanıtladı, ehliyetini geri aldı ve cezayı iptal ettirdi

23.02.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir sürücü, trafik uygulamasında 0,68 promil alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetini kaptırdı. Hakkında işlem başlatılan ve ce para cezası da alan sürücü, hastane raporu alarak alkollü olmadığını kanıtladı. Ehliyetini geri alan sürücü, 1823 liralık cezayı da iptal ettirdi.

Alkollü olmadığını kanıtladı, ehliyetini geri aldı ve cezayı iptal ettirdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir trafik uygulamasında, alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetine el konulan ve para cezası alan sürücü, alkollü olmadığını hastane raporlarıyla kanıtladı ve ehliyetini geri aldı.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan V.B, gece geç saatlerde otomobiliyle seyir halindeyken polisin trafik uygulamasında alkol testinden geçti. 0,68 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü, cihazda hata olabileceğini düşünerek hastanede kan testi verdi.

Polis, sürücünün ehliyetine el koydu ve 1823 lira para cezası uyguladı.

Kan testinde yasal sınırın altı olan 0,20 promil alkollü olduğu ortaya çıkan V.B, avukatı Orhan Baver Göçer aracılığıyla Karşıyaka 1. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etti.

Hakimlik, yaptığı değerlendirmede, alkol testi ile kan testi arasında 1 saatte maksimim 0,15 promil değişebileceğine hükmederek, cezanın iptal, ehliyettin de iadesine karar verdi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Avukat Orhan Baver Göçer, müvekkilinin, Karşıyaka ilçesinde saat 23.40 sularında evinin yakınlarında yapılan testte 0,68 promil alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetine el konulup, hakkında da cezai işlem uygulandığını hatırlattı.

Müvekkilinin alkollü olmadığını ve testin doğru sonuç vermediğini polislere söylediğini aktaran Göçer, "Polisler de müvekkilime en yakın hastaneye gidip kan testi vererek itiraz edebileceğini söylüyorlar. Müvekkil Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kan testi yaptırıyor ve sonuçlara göre aradan geçen 1 saat sonucunda 0,20 promil olduğu ortaya çıkıyor." dedi.

EHLİYETİNİ GERİ ALDI, CEZAYI İPTAL ETTİRDİ

Yargıtay ve Danıştay'ın görüşüne göre her 1 saatte vücuttaki alkol promilinin 0,15 düştüğünün kanıtlandığını ifade eden Göçer, şöyle konuştu:

"Bilimsel olarak bu veriler kanıtlanmış durumda. Müvekkilimde de 0,20 promil çıktığını hesap ettiğimizde olay esnasında en fazla 0,35 promil olacağı, 0,68 promil çıkamayacağı yönünde itirazlarımızı Karşıyaka 1. Sulh Ceza Hakimliğine yaptık. Mahkemenin kararı neticesinde 1823 liralık para cezası iptal oldu, ehliyeti de iade edildi. Vatandaşlarımız kendilerinden eminlerse 1 saat içerisinde en yakın devlet hastanesine giderek test yaptırılması durumunda çıkan alkol oranının üzerine 0,15 konulduğunda 0,50 promilin altında kalıyorsa hem ehliyeti hem de kesilen para cezasını geri alabilirler."

(AA)

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