Alkollü sürücü, alkolmetreyi üflemekte zorlandı

Sinan KABATEPE/EREGLI (Zonguldak)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobilin kaldırıma çarptığı kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Aydın D.'nin (31) aldığı alkol nedeniyle alkolmetreyi üflemekte zorlandığı görüldü.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Şehit Ömer Halis Bulvarı'nda Göztepe Köprüsü'nün altında meydana geldi. Aydın D. yönetimindeki 67 AAE 447 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp kaldırıma çarptı. Yol kapanırken, diğer sürücüler polise haber verdi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, aldığı alkol nedeniyle ayakta durmakta zorluk çeken sürücü Aydın D.'ye test yaptı. Güçlükle alkometreyi üfleyen Aydın D.'nin 2,16 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
Kazada hafif yaralanan Aydın D., çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.
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