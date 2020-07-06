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Alkollü sürücü apartman girişine daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 19:56 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, yüksek dozda alkol alan otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir apartmanın girişine daldı. Kazada sürücü yaralandı.

Alkollü sürücü apartman girişine daldı

Olay, akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi Tunalı Hilmi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 3.71 promil alkollü olduğu öğrenilen otomobilin sürücüsü Mustafa E., aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu bir apartmanın girişine daldı.

Şans eseri olay yerinde kimse bulunmazken, otomobil apartmanın girişindeki betonu sökerek durabildi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç ise çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. (İHA)

Alkollü sürücü apartman girişine daldı

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