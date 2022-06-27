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Alkollü sürücü dehşeti! Otomobil TIR'la çarpıştı, yaralılar var...

27.06.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feci kaza Bursa'da yaşandı. 200 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, önünde giden TIR'a çarptı. TIR sürücüsü kazanın hemen ardından yanına gittiği otomobil sürücüsünün araçtan içki şişelerini attığını gördüğünü söyledi. 

Alkollü sürücü dehşeti! Otomobil TIR'la çarpıştı, yaralılar var...

Kaza, saat 16.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Gemlik Kavşağına yaklaşık 1 kilometre mesafede meydana geldi. Bursa’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Emrah A. yönetimindeki 34 GV 6284 plakalı otomobil, önünde sağ şeritte ilerleyen Turgut Ş. (49) idaresindeki 41 ZB 371 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada sürücü Emrah A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Elif Aydaş A. (18), Elçi Zehra A. (12) ve Ahmet Kaan A. (32) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan Ahmet Kaan A. ile Elif Aydaş A.’nın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazadan sonra yapılan kontrolde ise otomobil sürücüsü Emrah A.’nın 200 promil alkollü olduğu saptandı.

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‘SÜRÜCÜ İÇKİ ŞİŞELERİNİ YOL KENARINA ATTI’

TIR sürücü Turgut Ş., sağ şeritte ilerlerken kazanın meydana geldiğini belirterek, "Hemen araçtan indim. Kaza yapan otomobilin başına gittiğimde, sürücünün araçtan inip içki şişelerini yol kenarına attığını gördüm” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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