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  4. Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran cipe çarparak şoförün ölümüne sebep oldu! Araçtaki detay kahretti

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran cipe çarparak şoförün ölümüne sebep oldu! Araçtaki detay kahretti

14.10.2023 19:17 | Son Güncelleme:
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Aksaray'da, otomobilin kırmızı ışıkta çarptığı cipin sürücüsü yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü kazayı yaralı olarak atlatırken, 2.0 promil alkollü olduğu belirlendi, aracın hız göstergesi 140 kilometrede takılı kaldı.

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran cipe çarparak şoförün ölümüne sebep oldu! Araçtaki detay kahretti

Kaza, saat 01.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolu Nakkaş Kavşağı'nda meydana geldi. Musamettin Bozkurt (50) yönetimindeki kırmızı ışıkta bekleyen cipe, Okan Demir (35) yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada sürücüler Bozkurt ile Demir yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Musamettin Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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ALKOLLÜ ÇIKTI, HIZ GÖSTERGESİ 140 KM'DE TAKILI KALDI

Öte yandan, 2.0 promil alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Okan Demir ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutulandı. Okan Demir'in otomobilinin hız göstergesi ise 140 kilometrede takılı kaldı. (DHA)

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