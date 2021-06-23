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  4. Alkollü sürücü polis noktasında daldı: 2'si polis 4 yaralı

Alkollü sürücü polis noktasında daldı: 2'si polis 4 yaralı

23.06.2021 02:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da 227 promil alkolle sürücü koltuğuna oturan ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir avukat, polis uygulama noktasına daldı. Kazada, uygulamada görevli 2’si polis 4 kişi yaralandı. Öte yandan feci kaza, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Alkollü sürücü polis noktasında daldı: 2'si polis 4 yaralı

Kaza, merkez Nilüfer İlçesi İzmir Yolu Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye aşırı süratli olduğu iddia edilen ve avukat olduğunu öğrenilen Doğukan U., idaresindeki araç, İzmir Yolu Caddesi’nde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polislerin bulunduğu uygulama noktasına, ardından seyir halindeki araca çarptı.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazada, uygulama noktasında görevli bulunan trafik polis memurları Rıdvan G., ile Ersin G., seyir halindeki araçta bulunan Şuayip G. ve alkollü sürücü Doğukan U., yaralandı. Uygulamada görevli diğer polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2’si polis 4 kişi, olay yerine gelen ambulans ekipleri ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Aslan, daha sonra yaralı polis memurlarının bulunduğu hastaneye giderek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

227 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Avukat olduğunu öğrenilen sürücü Doğukan U.’nın hastanede yapılan testinde 227 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza sebebiyle 1 polis otosu kullanılamaz hale gelirken, Bursa-İzmir Yolu Caddesi’nde araç yoğunluğu yaşandı. Hurdaya dönen araçlar, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yoldan kaldırıldı.

FECİ KAZA KAMERADA

Öte yandan yaşanan feci kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde Doğukan U., idaresindeki otomobilin hızla seyrettiği ve uygulama noktasına dalıp, bir otomobile ve polis aracına çarptığı görüldü. Kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (AA)

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trafik kazası Bursa

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