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Alkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı! Bir kişi yaralandı

10.11.2022 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy - Şile otobanında seyir halinde olan hafif ticari araca, sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Alkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı! Bir kişi yaralandı

Olay 23.30 sıralarında Çekmeköy - Şile otobanı Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.K. yönetimindeki hafif ticari araca, sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç yola savruldu. Çarpan otomobil ise olay yerinden süratli bir şekilde kaçmaya çalışırken bariyerlere çarpıp takla attı. Çarpmanın etkisiyle araç içinden kendi imkanlarıyla çıkan şahıslar olay yerinden kaçtı.

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Hafif ticari araç içerisinden bulunan bir kişi ise çarpmanın etkisiyle hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edilirken Şile otobanı Edirne istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Çekicinin olay yerine gelmesinin ardından kaza yapan araçlar çekiye alınarak otoparka çekildi. Polis ise olay ile ilgili çalışmalarını sürdürürken şahısların arandığı öğrenildi. (İHA)

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