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Alkollü sürücüden ilginç sözler: Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi

30.12.2021 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlginç olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Polisin "Dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü Halil G. (39), 20 kilometre süren takibin ardından yakalandı. 0.80 promil alkollü olduğu tespit edilen Halil G. polis ekiplerine direndikten sonra dizlerinin üzerine çökerek "Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın" dedi.

Alkollü sürücüden ilginç sözler: Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi

İnegöl'e bağlı Orhaniye Mahallesinde trafik denetimi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Harekete geçen polis ekipleri, otomobili takibe aldı. Cadde ve sokaklarda hızla ilerleyen otomobil, yaklaşık 20 kilometre sonra durduruldu. Otomobilden inen sürücü ve 2 arkadaşı yaya olarak kaçmaya çalışsa da ekiplerce yakalandı. Otomobilin sürücüsü Halil G., kendini yerlere atarak bağırmaya başladı. Alkolmetreye üflemekte direnerek ekiplere zorluk çıkaran sürücü, dizlerinin üzerine çökerek "Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın. 2 tane bira içtim. Kızım üniversite okuyor" dedi.

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ARKADAŞI BASIN MENSUBUNA SALDIRDI

Öte yandan, o anları görüntüleyen basın mensubuna saldıran alkollü sürücünün arkadaşı, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. O anlar ise kameraya yansıdı. Ceza makbuzunu imzalamayan alkollü sürücü Halil G. yaya olarak hızla evinin yolunu tutarken, otomobili ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. 0.80 promil alkollü olduğu belirlenen Halil G.'ye alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulanıp, ehliyetine de 6 ay el konuldu.

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(DHA)

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