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Alman Bakan Giffey çiğ köftenin tadına baktı

26.03.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey, Tük mahallesi olarak bilinen Kreuzberg semtine yaptığı ziyarette çiğ köfte yedi. Hayatında ilk kez Türk çiğ köftesi yediğini belirten Alman Bakan, çiğ köftenin acı ama lezzetli olduğunu söyledi.

Almanya Aile Bakanı Giffey, Berlin’de Türk mahallesi olarak bilinen Kreuzberg semtini gezdi. Kreuzberg ziyaretine manavda başlayan Giffey, daha sonra çiğ köfteciye girdi ve semtin Türk esnafı ile bir süre sohbet etti. Türk işletmecinin sorunlarını dinleyen Giffey, daha sonra kendisine ikram edilen çiğ köftenin tadına baktı. Hayatında ilk kez Türk çiğ köftesi yiyen Alman Bakan, Türk çiğ köftesini biraz acı buldu ama çok lezzetli olduğunu ifade etti. “Baya acıymış” diyen Giffey buna rağmen çiğ köftenin oldukça lezzetli olduğunu ifade etti. Bakan Giffey’e partisi, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Kreuzberg 3. seçim bölgesi adayı Sevim Aydın ve SPD Kreuzberg Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet İyidirli eşlik etti.

ESNAF COVID-19 SALGININDAN ŞİKAYETÇİ

Giffey gezisinin devamında Trabzonlu Avni Kazancı’nın işlettiği balık restoranının yanı sıra semtin en eski berberlerinden Muhittin Özmen ve Berlin’de yıllardır lahmacun salonu işleten Celalettin Aktürk’ün dükkanlarını da ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Giffey’e, en fazla Covid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinden şikayet edildi. Bunun yanında Türk esnafın en büyük şikayeti semtte son yıllarda musallat olan uyuşturucu satıcıları ve hırsızların verdiği rahatsızlık oldu.

'HEPİMİZ BERLİNLİYİZ'

Giffey ise zor bir süreçten geçildiğini ve Covid-19 salgınının her kesimi etkilediğini söyledi. Giffey, kurallara uyarak ve aşılama ile sorunun üstesinden gelinebileceğini sözlerine ekledi. Aile Bakanı, ziyaretinin sonunda esnafa teşekkür etti ve “Nereden gelirsek gelelim hepimiz Berlinliyiz” dedi.

(İHA)


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Berlin Almanya

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