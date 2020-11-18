Alman eyalet bakanı "aşırı sağcı bir satıcıdan silah aldığı" gerekçesiyle istifa etti

Almanya'da bir eyalette içişleri bakanı olarak görev yapan Lorenz Caffier, mücadele etmekle yükümlü olduğu aşırı sağcı örgüte üye bir kişiden silah aldığı gerekçesiyle büyük tepki almıştı. Örgütle bağlantısı olduğunu reddeden Caffier, istifa etti.

Lorenz Caffier, silahı aşırı sağcı örgüt üyesinden satın aldığını geçen hafta doğrulamıştı ancak bunun "özel bir mesele olduğunu" açıkladı.

Bu açıklaması ülke genelinde büyük tepki aldı.

Tartışmalar üzerine salı günü Caffier, Mecklenburg-Western Pomerania eyaletinin işçişleri bakanı olarak göreve devam edecek otoritesinin kalmadığını duyurarak istifa etti.

Başkent Berlin'in kuzeyindeki denize kıyısı olan eyalette, ülkenin geri kalanında olduğu gibi aşırı sağ örgütlere karşı mücadeleye yoğunluk verildi. Bu mücadelede sorumlu olan yetkililerin başında da içişleri bakanları geliyor.

Silahı 2018'de satın aldığı ortaya çıkan Caffier, örgütle ilişkil i olduğuna dair haberlerin kendisi "çok derinden yaraladığını" söyledi.

"Avlanmak amacıyla" aldığını söylediği silahı satan yerin, Nordkreuz isimli aşırı sağcı örgütün yapılandığı mekanlardan olduğu belirtiliyor.