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  4. Alman kurduyla Bengal kedisi karşı karşıya kaldı... Kimse böyle bir son beklemiyordu

Alman kurduyla Bengal kedisi karşı karşıya kaldı... Kimse böyle bir son beklemiyordu

İLGİNÇ HABERLER  | 11.11.2020 09:06 | Son Güncelleme

Bir parkta karşılaşan Alman kurduyla Bengal kedisinin hareketleri hem görenleri hem de sahiplerini çok şaşırttı. Önce kediden çekinen Alman kurdu daha sonra onunla arkadaş olmak istedi. Bengal kedisi ise Alman kurduna pas vermedi.

Alman kurdu ile Bengal kedisinin parkta karşılaştığı anlar sosyal medyada viral oldu. Tasmalı Bengal kedisi Alman kurduna karşı oldukça cesur davranırken, Alman kurdunun ise kediden çekindiği videoda görülebiliyor.

TikTok’ta paylaşılan video şimdiye kadar 300 binden fazla izlenme rakamına ulaştı. Meraklı köpeğin, Bengal kedisiyle arkadaş olmaya çalıştığı bu sevimli anlara beğeni yağdı.

Adı Alfie olan Bengal kedisiyle arkadaş olmak için sonuçsuz çabalar içine giren Alman kurdu, son ana kadar kedinin peşini bırakmıyor.

Küçük yaştan beri Alfie’ye baktığını söyleyen Bengal kedisinin sahibi, kedinin parkta yürümeyi çok sevdiğini söyledi. Parkta her köpeğin Alman kurdu gibi olmadığını söyleyen kadın, herhangi bir tehlike anında kediyi kucağına alarak sakinleştirdiğini belirtti.

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