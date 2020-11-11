Alman kurduyla Bengal kedisi karşı karşıya kaldı... Kimse böyle bir son beklemiyordu

Alman kurdu ile Bengal kedisinin parkta karşılaştığı anlar sosyal medyada viral oldu. Tasmalı Bengal kedisi Alman kurduna karşı oldukça cesur davranırken, Alman kurdunun ise kediden çekindiği videoda görülebiliyor.

TikTok’ta paylaşılan video şimdiye kadar 300 binden fazla izlenme rakamına ulaştı. Meraklı köpeğin, Bengal kedisiyle arkadaş olmaya çalıştığı bu sevimli anlara beğeni yağdı.

Adı Alfie olan Bengal kedisiyle arkadaş olmak için sonuçsuz çabalar içine giren Alman kurdu, son ana kadar kedinin peşini bırakmıyor.

Küçük yaştan beri Alfie’ye baktığını söyleyen Bengal kedisinin sahibi, kedinin parkta yürümeyi çok sevdiğini söyledi. Parkta her köpeğin Alman kurdu gibi olmadığını söyleyen kadın, herhangi bir tehlike anında kediyi kucağına alarak sakinleştirdiğini belirtti.



