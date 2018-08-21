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Alman otomotiv devlerine büyük yasak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.08.2018 10:16 | Son Güncelleme

İsviçre hükümeti Çarşamba günü yaptığı açıklama ile Alman otomotiv devleri Mercedes-Benz ve Porsche’a ait bazı dizel modelleri ülke genelinde yasakladı. İşte detaylar.

Alman otomotiv devlerine büyük yasak!

Geçtiğimiz günlerde İsviçre-Zürih merkezli bir haber ajansının yaptığı habere göre İsviçre hükümeti ülke genelinde bazı Mercedes-Benz ve Porsche modellerini yasakladı. Alman otomotiv devlerinde soğuk duş etkisi yaratan bu yasak 1.6 litrelik dizel motorlu Mercedes-Benz Vito minibüs ve sırasıyla 3.0 litrelik Porsche Macan ve 4.2 litrelik dizel motorlu Porsche Cayenne modellerini kapsıyor. Yasağın sebebi ise belirtilen dizel motorlu modellerde bulunan emisyon değerlerini manipüle eden cihazlar olarak biliniyor.

Belirtilen Alman otomobillerine karşı uygulanan yasak 17 Ağustos tarihinden sonra ithal edilen modellerde geçerli olacak!

İşe iyi tarafından bakılacak olursa yasaktan bundan sonra ülkeye giren Mercedes-Benz Vito, Porshce Macan ve Cayenne modellerinde etkilenecek. Yani daha önce ithal edilen ve kayıt altına alınan araçlar yola çıkmaya devam edebilir. Tabii en kısa zamanda yetkili servislere uğramak ve İsviçre emisyon standartları ile uyumlu olacak şekilde revize edilmeleri koşuluyla. Son olarak Mercedes-Benz ve Porsche basın sözcülerinden söz konusu yasak ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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mercedes benz Porsche

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