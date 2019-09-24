Alman Parlamentosunda, Türk Dostluk Grubu başkanlığına PKK destekçisinin seçilmesi

NUR SULTAN (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Alman Federal Meclisi Türk Dostluk Grubu başkanlığına seçilen Sevim Dağdelen'in terör örgütü PKK'ya doğrudan ve alenen verdiği destek sebebiyle ikili ilişkilere katkı sağlamasının mümkün olmadığını bildirdi.

Şentop, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen "Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı" çerçevesinde Almanya Federal Meclisi Başkanvekili Hans-Peter Friedrich ile yaptığı görüşmede, Alman Federal Meclisi Türk Dostluk Grubu başkanlığına PKK'ya verdiği destekle bilinen Dağdelen'in seçilmesine tepki gösterdi.

Başkan olacak milletvekilini Federal Meclisin belirlediğine ve seçilen ismin dostluk grupları arasında irtibat kurabilecek özelliklere sahip olması gerektiğine dikkati çeken Şentop, şöyle konuştu:

"Dağdelen'in gelmesi biz göre son derece talihsiz bir gelişme olmuştur. Sevim Dağdelen'in terör örgütü PKK'ya doğrudan ve alenen verdiği destek sebebiyle ilişkilerimize katkı sağlayabilmesi mümkün değildir. Dağdelen, PKK'nın Almanya'da terör örgütü listesinden çıkarılmasını dahi talep etmektedir."