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  4. Alman sokak fotoğrafçısı Adana’da sergi açtı

Alman sokak fotoğrafçısı Adana’da sergi açtı

03.11.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asıl mesleği müzik menajerliği olan Alman vatandaşı Guido Schulz, sokak fotoğraflarından oluşan 10. sergisini Adana’da açtı.

Alman sokak fotoğrafçısı Adana’da sergi açtı

Adana Ressamlar Derneği Kaman Sanat Galerisi’nde açılan 19 eserden oluşan sergi, Adanalı sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Guido Schulz, her zaman var olan sokak fotoğrafçılığına olan ilgisini bir hobiye dönüştürdüğünü ve Berlin’deki ilk sergisini Aralık 2019 ayında açtığını, bu ilk çıkışının ardından Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Kassel, Amsterdam, Çanakkale ve İstanbul’da sergiler açtığını anlattı.

Schulz, bu süre zarfında, dünyayı dolaşırken yakaladığı anları içeren üç kitap yayınladığını ve ilkinin "Cennet ve Cehennem", ardından "Ses ve Duman" ve son olarak "Zamanımızın Gürültüsü" olduğunu söyledi.
Guido Schulz’un sergisi 10 Kasım 2022 tarihine kadar görülebilecek.

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