Alman turist havuzda öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzuna giren Alman Egbert Erdmann (60) yaşamını yitirdi.

Alanya'ya bağlı Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Alman Egbert Erdmann, dün akşam saatlerinde havuza girdi. Bir süre yüzen Egbert Erdmann'ın suda hareketsiz durduğunu gören otel görevlileri Alman turisti sudan çıkardı. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Egbert Erdmann, ambulansla Alanya'daki özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Egbert Erdmann müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Egbert Erdmann'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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