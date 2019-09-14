Almanya Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin yüzde 25'ini almaya hazır

BERLİN (AA) - Almanya'nın Akdeniz'de İtalya açıklarında denizde kurtarılan düzensiz göçmenlerin yüzde 25'ini kabul etmeye hazır olduğu bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, her zaman insancıl göç politikası izleyeceklerini ifade ettiğini belirterek, hiç kimsenin boğulmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Bu konuda müzakerelerin hala devam ettiğini aktaran Seehofer, "Her şey konuşulduğu gibi kalırsa İtalya açıklarında denizden kurtarılanların yüzde 25'ini alabiliriz." şeklinde konuştu.

Habere göre, Fransa'nın da İtalya açıklarında kurtarılan göçmenlerin yüzde 25'ini almaya hazır olduğu belirtildi.

- 23 Eylül'de Malta'da toplantı yapılacak

Düzensiz göçmenlerle ilgili çözüm bulunması için Almanya, Fransa, İtalya, Malta, AB dönem başkanlığını yürüten Finlandiya ve AB temsilcilerinin, 23 Eylül'de Malta'da bir araya geleceği ifade edildi.

Bu toplantıda göçmenlerin AB ülkelerine dağıtımına ilişkin bir karar alınacağı ve bu kararın, Ekim ayında düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde AB devlet ve hükümet başkanlarına sunulacağı kaydedildi.