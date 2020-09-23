Almanya, Aleksander Lukaşenko'yu Belarus Devlet Başkanı olarak tanımadığını açıkladı

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, tartışmalı seçimlerin ardından kamuoyuna duyurulmayan bir törenle yemin etti. Almanya hükümeti ise Lukaşenko'yu Belarus Devlet Başkanı olarak tanımadığını duyurdu.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Seçimlerin demokratik sayılabilmesi için gerekenler en temel düzeyde bile yerine getirilmedi. Seçimler ne adil ne de özgürdü. Bu nedenle bu seçim sonuçları tanınamaz" dedi.

Seibert sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tören hazırlıklarının gizli yapılması ve törenin halkın gözü önünde gerçekleştirilmemesi çok şey anlatıyor."

Lukaşenko iser Bağımsızlık Sarayı'nda Çarşamba günü devlet görevlileri ve resmi basın çalışanlarının katıldığı bir törenle yemin etti.

İlan edilmeyen yemin töreni, devlet televizyonundan ya da radyolarından yayımlanmadı. Belarus'un resmi haber ajansı Belta, "Aleksander Lukaşenko'nun Belarus Devlet Başkanı olarak göreve başladığını" ve "törenin o sıralarda gerçekleşmekte olduğunu" duyurdu.

Belta'nın törenden paylaştığı fotoğraflarda, 66 yaşındaki Lukaşenko'nun elini anayasanın üzerine koyarak yemin ettiği görülüyor.