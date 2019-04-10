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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in acı kaybı!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2019 21:27 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 90 yaşındaki annesi Herlind Kasner'in öldüğü bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in acı kaybı!

Alman medyasında yer alan haberde, Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in "Şansölye'nin annesi Herlind Kasner öldü. Şansölye ve ailesinin mahremiyetine saygı göstermenizi rica ediyoruz.” ifadesini kullandığı belirtildi.

Herlind Kasner'in ne zaman öldüğü konusunda net bir açıklama yapılmazken, Alman medyası bu ayın başında Kasner'in hayatını kaybettiğini yazdı.

Merkel'in annesinin cenaze töreninin aile içinde ilerleyen günlerde yapılacağı ifade edildi.

BABASI 2011 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Angela Merkel'in papaz olan babası Horst Kasner de 2011 yılında vefat etmişti. (AA)

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Angela Merkel Herlind Kasner

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