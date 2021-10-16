Almanya Başbakanı Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi başladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'daki Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

İki lider köşkün dışında Boğaz manzarasını izleyip sohbet ederken görüntülendi.

DHA'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e İstanbul Boğazı hakkında bilgi verdi.

Almanya'da yeni hükümet kurulana kadar geçici olarak başbakanlık görevine devam eden Merkel, görevi bırakmadan Türkiye'ye bir veda ziyareti yapmaya karar vermişti.

Ajanslar, Merkel ve Erdoğan'ın bugün Suriye'den Afganistan'a kadar pek çok önemli konuyu konuşmasının beklendiğini aktarıyor.

Liderlerin görüşme sonunda bir ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Almanya Federal Cumhuriyeti'ni 16 sene aralıksız yöneterek hem ülke hem de dünya siyasetine güçlü bir iz bırakan Angela Merkel, bu dönemde Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin seyri açısından kritik bir rol oynamıştı.