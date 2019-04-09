HABER

Almanya Başbakanı Merkel, İngiliz mevkidaşı May ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 15:35 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel, İngiliz mevkidaşı May ile görüştü

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi.

Merkel, konuk Başbakan Theresa May'i Başbakanlık binasında karşıladı. Gazetecilere poz vermek için Başbakanlık binasının önüne çıkan iki lider, daha sonra basına kapalı görüşmeye geçti.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Merkel, İngiltere Başbakanı May'i kapıda uğurladı.
Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

Alman basınında çıkan haberlerde, iki liderin 12 Nisan'da İngiltere'nin anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını önlemek istediği belirtilerek Merkel ve May'in Brüksel'de yarın Brexit gündemiyle düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Haberlerde, May'in Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenmesini istediği anımsatıldı.

Berlin'den sonra Fransa'nın başkenti Paris'e gidecek olan May'in, bu akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

- Brexit süreci

AB'nin İngiltere ile vardığı Brexit anlaşması İngiliz Parlamentosunda üç kez reddedilmişti.

Milletvekillerinin girişimiyle yapılan oylamalarda parlamento hiçbir Brexit senaryosuna çoğunluk desteği vermemişti.

İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre normalde 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 12 Nisan'a ertelenmişti.

İngiltere'nin yarın Brexit gündemiyle toplanacak AB Liderler Zirvesi'nde Birlik'ten yeni bir erteleme talep etmesi öngörülüyor.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ülke, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin Birlik'ten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı.

PARTNER Ruslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı! Ruslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı!
Jandarma ekiplerinin yaşlı kadına yardım etmesi takdir topladıJandarma ekiplerinin yaşlı kadına yardım etmesi takdir topladı
40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakanı Angela Merkel Berlin Brexit İngiltere Başbakanı Therasa May

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

'Milletlerin tapu senedi' mezar taşları

'Milletlerin tapu senedi' mezar taşları

Erkek arkadaşıyla bir olup 100 bin lira çalmış!

Erkek arkadaşıyla bir olup 100 bin lira çalmış!

100'den fazla can gitmişti! Kimyasal silah kurbanlarını unutmadılar

100'den fazla can gitmişti! İşte 'savaşın en büyük mağdurları'

Sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili son dakika haber! (Öğretmen ataması 2019 son güncel gelişmeler)

Milyonlarca öğretmen adayının beklediği haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.