Almanya Başbakanı Merkel, İngiliz mevkidaşı May ile görüştü

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi.

Merkel, konuk Başbakan Theresa May'i Başbakanlık binasında karşıladı. Gazetecilere poz vermek için Başbakanlık binasının önüne çıkan iki lider, daha sonra basına kapalı görüşmeye geçti.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Merkel, İngiltere Başbakanı May'i kapıda uğurladı.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

Alman basınında çıkan haberlerde, iki liderin 12 Nisan'da İngiltere'nin anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını önlemek istediği belirtilerek Merkel ve May'in Brüksel'de yarın Brexit gündemiyle düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Haberlerde, May'in Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenmesini istediği anımsatıldı.

Berlin'den sonra Fransa'nın başkenti Paris'e gidecek olan May'in, bu akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

- Brexit süreci

AB'nin İngiltere ile vardığı Brexit anlaşması İngiliz Parlamentosunda üç kez reddedilmişti.