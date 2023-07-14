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Almanya Başbakanı Scholz'dan dikkat çeken Avrupa Birliği ve Türkiye açıklaması

14.07.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ve İsveç'in Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine verdiği desteğin ardından Almanya'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "AB ile Türkiye ilişkilerinin gelişeceğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Almanya Başbakanı Scholz'dan dikkat çeken Avrupa Birliği ve Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün Berlin’de basın toplantısı düzenledi. Güncel gelişmelere dair sorulara yanıt veren Scholz, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ilgili ilişkilerine değinerek, “AB ile Türkiye, özellikle Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişebileceğine inanıyorum” dedi.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya üyeliği hakkında olumlu mesajlar veren Scholz, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaten söylemişti. Ayrıca bundan çok eminim ki (İsveç’in NATO üyeliği) üyeliğin uzayacağına dair hiçbir işaret yok” ifadelerini kullandı.

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"OLUMLU ADIMLARIN ATILMASINI İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı sonrasında NATO Zirvesi'nde yaptığı görüşmelerle ilgili soruları yanıtladı. Erdoğan "NATO zirvesinin ardından, Avrupa Birliği'yle yeni bir sayfa açılacak mı ve yine vizelerde değişiklik olacak mı?" şeklindeki soru üzerine, şunları söyledi:

"Şu anda beklentimiz Avrupa Birliği kanadından beklentilerin cevabını almak. Zira bunun Vilnius'ta görüşme yaptığım tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleriyle bunları etraflıca konuştuk. Başta Charles Michel (Avrupa Birliği Konseyi Başkanı) olmak üzere Ursula von der Leyen (Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı) olmak üzere hepsiyle bu görüşmeleri yaptık. Kendilerinden bu konuda 'Artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz' dedik."
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ABD VE İSVEÇ TÜRKİYE'YE DESTEK VERMİŞTİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Türkiye'nin AB'ye üyelik isteğini destekliyorum." ifadelerini kullanmıştı. NATO'ya girmeye hazırlanan İsveç de Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyeceğini açıklamıştı. Beyaz Saray da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama "Türkiye'nin AB üyelik hedeflerini her zaman destekledi ve desteklemeye devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Almanya

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