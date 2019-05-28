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Almanya Büyükelçiliğinden Erasmus resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 21:52 | Son Güncelleme

Almanya Büyükelçiliğinden Erasmus resepsiyonu

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğince Erasmus programı kapsamında Almanya'ya gidecek öğrenciler için resepsiyon verildi.

Büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, konsolosluk yetkilileri ve davetli öğrenciler katıldı.

Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdmann, resepsiyona katılan 400'den fazla öğrencinin birkaç hafta sonra Almanya'ya giderek, orada birkaç aylık eğitim alacağını aktardı.

Ankara'da üniversite öğrenimlerini gören bu öğrencilerin Almanya'daki partner üniversitelere gideceğini söyleyen Erdmann, söz konusu resepsiyonla onları Almanya'ya uğurladıklarını belirtti.

Erdmann, Erasmus programı kapsamında Almanya'ya gidecek öğrencilerden vize ücreti almayacaklarının altını çizerek, ülkelerinde öğrenim görecek Erasmus öğrencileri için Almanya vizesinin sorun oluşturmayacağını bildirdi.

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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann Erasmus Resepsiyon

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