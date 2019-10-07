Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Gürcistan'da

TİFLİS (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ukrayna'da tartışmalara neden olan "Steinmeier formülü"nün oluşmasında Rusya'nın bir etkisinin olmadığını belirterek, "Formül, daha kolay uygulanması için büyük adımların daha küçük adımlara dönüştürülmesi yönünde bir girişimdi." dedi.

Steinmeier, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile görüştü.

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Steinmeier, Almanya'nın Gürcistan'ın NATO ve AB ile entegrasyon sürecini desteklediğini söyledi.

Steinmeier, Ukrayna'daki krizin çözümü için önerilen ve tartışmalara neden olan “Steinmeier formülü” ile ilgili bir soruyu yanıtladı.

Rusya'nın bu formülün oluşmasına bir etkisi olmadığını belirten Steinmeier, "3 yıl önce Normandiya Formatı çerçevesinde Paris'te, Minsk Anlaşması'na göre gerçekleşecek ve uygulanacak projeler için müzakereler başlatıldı ama pek ilerleyemedi. Formül, daha kolay uygulanması için büyük adımların daha küçük adımlara dönüştürülmesi yönünde bir girişimdi." dedi.