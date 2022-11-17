Almanya'da 7 aylık bebeği ailesinden alıp eşcinsel çifte vermişlerdi! Bakanlık harekete geçti

Almanya’da Türk ailenin 7 aylık bebeği, gelişim yetersizliği ve annesinin psikolojik rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle ellerinden alınarak eşcinsel bir aileye verilmişti. Almanya’da yaşayan A.K. 27 Haziran 2022’de Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğuna başvurarak, Almanya’da 30 Mayıs 2022’de koruma altına alınan ve ilgili kuruluşlarca koruyucu aile olarak belirlenen bir eşcinsel çifte verilen 7 aylık bebeği ile ilgili yardım istedi. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği devreye girdi. Anneye bu süreçte gereken yasal desteği sağlayan ataşelik görevlileri, ayrıca Alman makamlarıyla da irtibat kurarak bebeğin bir Türk koruyucu aileye verilmesini talep etti.

TÜRK KORUYUCU AİLEYE VERİLDİ

Almanya’daki Türk koruyucu ailelerle ilgili sosyal hizmet kuruluşlarına ilişkin Alman makamlara bilgi veren ataşelik görevlileri, bebeğin Türk koruyucu aileye verilmesinde ısrarcı oldu. Yaklaşık 3 ay süren girişimlerin ardından bebek 30 Eylül 2022’de eşcinsel çiftten alındı ve Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliğinin koruyucu aileliğin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlediği toplantılarına da katılan bir Türk koruyucu aileye verildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NIN DENETİM VE GÖZETİMİNDE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruyucu ailelik uygulamasının yaygınlaştırılması için yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da çalışmalar yürütülüyor. Türkiye’de çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunun kısa veya uzun süreli üstlenilmesini kapsayan koruyucu ailelik sistemi uygulanıyor. Bu süreç Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın denetim ve gözetiminde yürütülüyor. Yurt dışında da özellikle Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde koruyucu ailelik uygulamasının yaygınlaşması amacıyla Bakanlığa bağlı ataşelikler bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

(İHA)

