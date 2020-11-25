Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Başbakan Merkel'in başbakanlıkta bakanlar kurulu toplantısı sırasında bir kişi arabayla başbakanlık binasına dalmak istedi. Otomobil demir parmaklıkları geçemedi.

Berlin'de çarşamba sabahı korkulu anlar yaşandı. Başbakan Merkel bakanlar kurulu toplantısı yaparken, bir kişi arabasıyla başbakanlık binasına dalmak istedi. Bir tarafında "sizi korkunç çocuk ve yaşlı katilleri", diğer tarafında ise "bu küreselleşme siyasetine son" yazılı aracı başbakanlık kapısı önündeki demir korkulukların üzerine süren sürücü bariyerleri geçemedi. Demir parmaklıklar zarar gördü.

Aynı aracın 2014'te de başbakanlık binasına girmek istediği belirlendi. O zaman da aracın bir tarafında "insanlığı öldüren iklim değişikliği durdurulsun", diğer tarafında ise "Nicole seni seviyorum" yazıyordu.

Polis olay yerinde geniş önlemler aldı.

Sürücüye polis tarafından müdahale edildi.

Saldırı girişimi sırasında Başbakan Angela Merkel başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyordu.

AMBULANSTA TEDAVİ

Saldırı girişiminde bulunan sürücü başbakanlık binası önündeki ambulansta tedavi altına alındı. Tedavisi bittikten sonra gözaltına alınması beklenen zanlının bedensel engelli olduğu öğrenildi.

