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Almanya'da camiye çirkin saldırı! Kapısına gamalı haç çizildi, panjurları yakılmaya çalışıldı

19.10.2023 00:09 | Son Güncelleme:
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Almanya’nın Kuzen Ren Vestfalya eyaletindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Sultan Ahmet Camii’ne gamalı haç ve Davut yıldızı çizildi, pencere kısmı yakılmaya çalışıldı.

Almanya'da camiye çirkin saldırı! Kapısına gamalı haç çizildi, panjurları yakılmaya çalışıldı

Almanya’nın Kuzen Ren Vestfalya eyaleti Bochum-Dahlhausen beldesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Sultan Ahmet Camii, saldırıya uğradı. Dün gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce, caminin pencere kısmındaki panjur yakılmaya çalışılırken, caminin kapısına siyah gamalı haç ve Davut yıldızı sembolü çizildi.

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"ALEV ALSAYDI FACİA OLURDU"

Sabah namazı için camiye gelindiğinde bu manzarayla karşılaşıldığını söyleyen Bochum-Dahlhausen DİTİB Sultan Ahmet Camii Dernek Başkanı Güngör Kadir Güven, “İlk başta camiye yapılan saldırıyı karanlık nedeniyle fark edemedik. Sabah namazı için camiye gelindiğinde bu manzarayla karşılaştık. Cami önce yakılmaya çalışıldı, daha sonra giriş kapısına gamalı haç ve Davut yıldızı sembolü çizildi. Birkaç denemeye rağmen neyse ki, panjur alev almadı, şayet alev almış olsaydı bu bir facia olurdu. Camiye yapılan bu saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Fail ya da faillerinin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz” dedi.
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Cami yönetimi ve cemaati olarak endişe duyduklarını ifade eden Güven, saldırıya dair bilgileri polis ile paylaştıklarını söyledi. Polis olayla ilgili inceleme yaparak soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya cami

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