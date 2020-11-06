HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya’da camiye tehdit mektubu!

Almanya’da camiye tehdit mektubu!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2020 20:46 | Son Güncelleme

Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Mescid-i Aksa Camii’ne tehdit mektubu gönderildi.

Almanya’da camiye tehdit mektubu!

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaleti Hüfingen beldesinde DİTİB’e bağlı Mescid-i Aksa Camii’ne posta yoluyla tehdit içerikli mektup gönderildi.

Dernek başkanı Hakan Taşdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “1996 yılında kurulan ve 230 üyesi bulunan cami derneğiyiz. İlk defa böyle bir saldırının olması açıkçası bizleri üzdü. Yerel yönetimlerle, komşularımızla yakın ilişkiler içerisindeyiz. Kapımız herkese açık olarak faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerde başta komşularımız olmak üzere okullardan ziyaretçi gruplarını ağırlıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin'deki cami baskınına sert tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin'deki cami baskınına sert tepki


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
ABD'li komutan terör örgütüne övgüler yağdırdıABD'li komutan terör örgütüne övgüler yağdırdı
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
En Çok Okunan Haberler
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti
Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'
Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
Acı olay! Baba ve oğlu 6 gün arayla hayatını kaybetti
Acı olay! Baba ve oğlu 6 gün arayla hayatını kaybetti
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'deki seçimlerle ilgili flaş açıklama
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'deki seçimlerle ilgili flaş açıklama
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Diğer Haberler
Suudi Arabistan, İzmir'deki depremzedelere yardım gönderiyor
Kral Selman talimat verdi! Suudi Arabistan, İzmir'deki depremzedelere yardım gönderiyor
Washington Post: ABD Gizli Servisi, Başkan Adayı Joe Biden'ın güvenliğini artırmayı planlıyor
ABD Gizli Servisi, Joe Biden'ın güvenliğini artırmayı planlıyor
ABD'li komutan terör örgütü SDG'ye övgüler yağdırdı!
ABD'li komutan terör örgütüne övgüler yağdırdı
Trump'ın seçim ekibi: Seçimler henüz bitmedi
Trump'ın seçim ekibinden flaş açıklama
Son dakika: ABD seçiminde flaş gelişme! Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak
ABD seçiminde flaş gelişme! Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak
ABD'de Biden'ın evinin bölgesinde hareketlilik! Flaş karar
Biden'ın evinin bölgesinde hareketlilik! Flaş karar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.