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  4. Almanya'da herkes bunu konuşuyor: Küçük kızı yıllarca evde kapalı tuttular!

Almanya'da herkes bunu konuşuyor: Küçük kızı yıllarca evde kapalı tuttular!

09.11.2022 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki kız çocuğunun, doğduğu günden beri evden dışarıya çıkarılmadığı öğrenildi. Çocuğun ailesi konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, çocuğun geçici bir koruyucu aileye verildiği ve psikolojik destek sağlandığı bildirildi. İşte haberin detayları...

Almanya'da herkes bunu konuşuyor: Küçük kızı yıllarca evde kapalı tuttular!

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Attendorn beldesinde 8 yaşındaki bir kızın, annesi, büyükannesi ve büyükbabası tarafından doğduğu günden beri evde kapalı tutulduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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EVDEN DIŞARIYA HİÇ ÇIKARMADILAR

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine habere göre, ailenin, küçük kızın annesiyle birlikte İtalya'ya taşındığını bildirdiği ancak 7 yıl sonra küçük kızın ve annesinin İtalya'da hiç yaşamadıklarının anlaşılması üzerine yapılan incelemede çocuğun evden hiç çıkarılmadığı belirlendi.

Gençlik dairesi yetkililerinin polisle birlikte evi aramasının ardından çocuğun evde bulunduğu, babanın olayı kamuoyuna duyurduğu kaydedildi.

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OKUMA YAZMA BİLİYOR

Yetkililer çocukta herhangi bir fiziki şiddet ya da cinsel istismar belirtisi bulunmadığını, çocuğun konuştuğu ve okuma yazma bildiği bilgisi paylaşıldı. Ancak çocukta kas-iskelet sistemiyle ilgili sorun olduğu ve merdiven çıkarken sorun yaşadığı aktarıldı.

Çocuğun ailesi konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, çocuğun geçici bir koruyucu aileye verildiği ve psikolojik destek sağlandığı belirtildi. (AA)

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Almanya kız çocuk

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