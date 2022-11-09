Antalya'da korkunç olay: Yenidoğan bebeği camdan aşağı atmışlardı... Bebeğin annesi 15 yaşında çıktı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın 5'inci katından poşet içerisinde atılan kız bebeğin annesinin apartmanda yaşayan 15 yaşındaki Gürcistan uyruklu N.S. olduğu tespit edildi.

BİNA ÖNÜNDE BEBEK CESEDİ GÖRDÜLER

Sabah saatlerinde Konaklı Mahallesi 19 sokaktaki 5 katlı binanın girişinde, siyah poşet içerisinde bebek cesedini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yeni doğmuş bir kız bebek cesedi ile karşılaşan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Karşıdaki marketin kamera görüntülerine göre, bebeğin saat 08.17'de binadan atıldığı tespit edildi.

İlk 2 katın kameraya yansıması sonucu bebeğin üst katlardan atıldığını belirleyen polis, savcılık talimatı ile diğer katlarda inceleme başlattı.

BEBEĞİN ANNESİ 15 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK!

Apartmana giriş çıkışı kapatarak inceleme başlatan ekipler, bebeğin 5'inci kattan atıldığını tespit etti. Yapılan çalışma kapsamında bebeğin annesinin Gürcistan uyruklu 15 yaşındaki N.S. isimli kişi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan N.S. ile annesi B.S. (55) ve aynı evde bulunan İ.S.'nin işlemleri devam ediyor. (DHA)

