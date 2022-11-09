HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'da korkunç olay: Yenidoğan bebeği camdan aşağı atmışlardı... Bebeğin annesi 15 yaşında çıktı!

Antalya'da korkunç olay: Yenidoğan bebeği camdan aşağı atmışlardı... Bebeğin annesi 15 yaşında çıktı!

09.11.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir poşete konup apartmandan atılan bebek ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Bebeğin annesinin, apartmanda yaşayan 15 yaşındaki Gürcistan uyruklu bir çocuk olduğu tespit edildi. Polis ekipleri 15 yaşındaki çocuğu ve çocuğun annesi ile aynı evde yaşayan bir kişiyi gözaltına aldı. İşte dehşete düşüren haberin detayları...

Antalya'da korkunç olay: Yenidoğan bebeği camdan aşağı atmışlardı... Bebeğin annesi 15 yaşında çıktı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın 5'inci katından poşet içerisinde atılan kız bebeğin annesinin apartmanda yaşayan 15 yaşındaki Gürcistan uyruklu N.S. olduğu tespit edildi.

Korkunç canilik! Yenidoğan bebeği camdan aşağı attılar Korkunç canilik! Yenidoğan bebeği camdan aşağı attılar

L3

BİNA ÖNÜNDE BEBEK CESEDİ GÖRDÜLER

Sabah saatlerinde Konaklı Mahallesi 19 sokaktaki 5 katlı binanın girişinde, siyah poşet içerisinde bebek cesedini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yeni doğmuş bir kız bebek cesedi ile karşılaşan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Karşıdaki marketin kamera görüntülerine göre, bebeğin saat 08.17'de binadan atıldığı tespit edildi.

L1

İlk 2 katın kameraya yansıması sonucu bebeğin üst katlardan atıldığını belirleyen polis, savcılık talimatı ile diğer katlarda inceleme başlattı.

BEBEĞİN ANNESİ 15 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK!

Apartmana giriş çıkışı kapatarak inceleme başlatan ekipler, bebeğin 5'inci kattan atıldığını tespit etti. Yapılan çalışma kapsamında bebeğin annesinin Gürcistan uyruklu 15 yaşındaki N.S. isimli kişi olduğu belirlendi.

VX

Gözaltına alınan N.S. ile annesi B.S. (55) ve aynı evde bulunan İ.S.'nin işlemleri devam ediyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başakşehir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk edildiBaşakşehir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk edildi
Mısır’da büyük keşif! Kleopatra'nın kayıp mezarına giden tünel bulunduMısır’da büyük keşif! Kleopatra'nın kayıp mezarına giden tünel bulundu
Çin'den dünyayı endişelendiren çıkış! "Savaşa hazırlanıyoruz"Çin'den dünyayı endişelendiren çıkış! "Savaşa hazırlanıyoruz"
Anahtar Kelimeler:
antalya ceset bebek

En Çok Okunan Haberler

81 ilde başladı, tamamen değişiyor

81 ilde başladı, tamamen değişiyor

Rus kadınların gülerek paylaştığı videoya Türk kadınlarından cevap geldi

Rus kadınların gülerek paylaştığı videoya Türk kadınlarından cevap geldi

Dikkat! Bakanlık duyurdu: O ürünler toplatıldı

Dikkat! Bakanlık duyurdu: O ürünler toplatıldı

Bir anda etkili oldu: Her yer beyaza büründü!

Bir anda etkili oldu: Her yer beyaza büründü!

Cihan Kolivar gözaltına alındı

Cihan Kolivar gözaltına alındı

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

İlginizi Çekebilir

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Flaş fırsatlarda bugün: Airfryer, robot süpürge ve dahası indirimde! Kaçırmayın

Flaş fırsatlarda bugün: Airfryer, robot süpürge ve dahası indirimde! Kaçırmayın

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.