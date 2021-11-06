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Almanya'da hızlı trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var

06.11.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Regensburg ile Nürnberg arasında seyahat eden hızlı trende (ICE) bıçaklı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Almanya'da hızlı trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Oberpfalz emniyetinden yapılan açıklamada, ICE hızlı treninde bir saldırganın yolculara bıçakla saldırması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn), saldırı nedeniyle hatların trafiğe kapatıldığı ve ICE tren seferlerine ara verildiğini duyurdu.

Alman medyası, saldırı sonrası 3 kişinin yaralandığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını yazdı.

Saldırının nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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