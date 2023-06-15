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Almanya'da korkunç olay! ABD'li turist, saldırdığı iki kadını 50 metrelik uçurumdan attı

15.06.2023 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın ünlü Neuschwanstein Kalesi’nde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Ülkeye gelen ABD'li bir turist, kaleyi gezen iki kadın arkadaştan birisine cinsel saldırıda bulundu. Kadının ve diğer arkadaşının direnmesi üzerine ise ABD'li adam, boğmaya çalıştığı talihsiz kadınları uçurumdan attı. Metrelerce aşağıya düşen kadınlardan biri ölürken, diğeri ise ağır yaralandı.

Almanya'da korkunç olay! ABD'li turist, saldırdığı iki kadını 50 metrelik uçurumdan attı

Almanya'da günde ortalama 6 bin kişinin ziyaret ettiği Münih kenti yakınlarında yer alan dünyaca ünlü Neuschwanstein Kalesi’nde iki kadın turist saldırıya uğradı.

TURİSTİN TACİZİNE UĞRADILAR

Kaleyi gezen 21 ve 22 yaşındaki iki kadın turist, yolda tanıştıkları 30 yaşındaki bir ABD’li turist tarafından cinsel tacize uğradıktan sonra 50 metrelik uçurumdan aşağı atıldı.

İKİ KADINI DA UÇURUMDAN ATTI

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, saldırganın genç kadınları önce daha az ziyaretçinin olduğu bir bölgeye götürdüğü ve 21 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu ifade edildi. Diğer arkadaşının adama müdahalede bulunması üzerine saldırganın 22 yaşındaki genç kadını önce boğmaya çalıştığı daha sonra uçurumda aşağı attığı belirtilen açıklamada, saldırganın daha sonra cinsel saldırıda bulunduğu 21 yaşındaki kadını da uçurumdan aşağı attığı aktarıldı.

Uçurumdan düşen kadınlarından biri hayatını kaybederken, diğeri ise ağır şekilde yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırgan, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın cinsel saldırı, cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarında tutuklandığı açıklandı. (İHA)

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