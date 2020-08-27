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Almanya'da koronavirüs alarmı! Yıl sonuna kadar yapılmayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2020 21:11 | Son Güncelleme

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında büyük çaplı etkinliklerin yıl sonunda kadar yapılmayacağı bildirildi.

Almanya'da koronavirüs alarmı! Yıl sonuna kadar yapılmayacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyaletlerin başbakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye ilişkin önlemleri değerlendirdi.

Toplantıda alınan kararlara göre, bulaşma zincirinin takip edilemeyeceği ve hijyen kurallarına uyulmasının mümkün olmayacağı büyük çaplı etkinlikler, yıl sonuna kadar yapılmayacak.

Seyircilerin yer aldığı spor etkinlikleri konusunda ise müsteşarlar düzeyinde bir çalışma gurubu kurulacak ve ekim sonuna kadar seyircilerin etkinlikleri izlemesine izin verilip verilmemesine ilişkin öneriler hazırlanacak.

RİSKLİ BÖLGELERDEN DÖNENLERE ZORUNLU TEST UYGULAMASI DEVAM

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) belirlenen risk bölgelerinden dönenlerin, doğrudan 14 günlük karantinaya girmeleri istenirken "mümkün olduğunca riskli bölgelere seyahat edilmemesi" çağrısı yapıldı.

Toplantıda, sağlık dairelerince karantina uygulanmasının daha sıkı kontrol edilmesi kararı alınırken riskli bölgelerden dönenler için Kovid-19 testi zorunluluğu devam edecek.

KARANTİNA UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEMEYE GİDİLECEK

1 Ekim’den itibaren ise karantina uygulamasında yeni bir düzenlemeye gidilerek karantinanın 5. gününden itibaren test sonucu negatif olanların karantinadan çıkartılması hedefleniyor.

Bu konuda yeni bir test stratejisi geliştirilmesi için Alman Sağlık Bakanlığı görevlendirildi.

Riskli ilan edilmeyen bölgelerden dönenlere ise 15 Eylül’den itibaren ücretsiz Kovid-19 testi yapma uygulamasına son verilecek.

MASKE TAKMAYANLARA 'PARA' CEZASI

Toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda geçerli olan maske takma zorunluluğuna uymayanlara da Sachsen Anhalt eyaleti hariç, diğer eyaletlerde en az 50 avro para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Sachsen-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, maske takmayanlara para cezası verilmesini reddettiğini çünkü eyalette toplu taşıma araçlarına maskesiz binmenin yasak olduğunu kaydetti.

"ARTAN KOVİD-19 VAKALARINI CİDDİYE ALIYORUZ"

Başbakan Merkel, düzenlediği basın toplantısında, ülkede son haftalarda artan yeni Kovid-19 vakaları nedeniyle daha önce alınan tedbirlerin gevşetilmeyeceğini söyledi.

Yeni vakalardaki artışın sebebinin özellikle aile içi kutlamalar ve tatil dönemindeki hareketlilik olduğunu belirten Merkel, “Yaz aylarında artan Kovid-19 vakalarını ciddiye alıyoruz." dedi.

Merkel, salgını kontrol altına almak ve günlük yeni vakaları düşük tutmak istediklerini vurgulayarak bunun için bazı düzenlemeler yaptıklarını kaydetti.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 1000'İN ÜZERİNDE GÖRÜLMEYE BAŞLADI

RKI’nın verilerine göre, Almanya’da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1507 artarak 237 bin 936’ya yükseldi.

Almanya’da temmuz ortasından önce 250-500 düzeyinde seyreden günlük Kovid-19 vaka sayıları, temmuz sonuna doğru yükselişe geçti ve ağustosta yeniden 1000’in üzerinde görülmeye başladı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 5 artarak 9 bin 285'e çıktı, toplam 211 bin 900 hasta iyileşti.

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