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Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda kişi gözaltında

DÜNYA HABERLERİ  | 09.05.2020 20:04 | Son Güncelleme

Almanya'nın çeşitli kentlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirler protesto edildi. Uyarılara uymayan bazı göstericilere ise polisin müdahalesi sert oldu.

Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda kişi gözaltında

Başkent Berlin'de aralarında aşırı sağcıların da yer aldığı yüzlerce kişi, Alexander Meydanı'nda toplanarak Kovid-19 önlemlerini protesto etmek istedi. "Özgürlük" ve "direniş" şeklinde sloganlar atan göstericilerden bazıları meydanda yer alan Neptün Çeşmesi'nin üzerine çıktı.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Polis, sosyal mesafe uygulamasını ve gösteri yasağını hatırlatarak göstericilerin meydanda ayrılmasını istedi. Geniş güvenlik önlemleri alan polis, uyarılara kulak asmayan eylemcilere sert müdahalede bulundu. Aralarında koltuk değnekli bir eylemcinin de bulunduğu protestocuları darbeden polis, biber gazı kullandı ve çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.

BERLİN'DE 30 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan Berlin'de Federal Meclis önünde de Kovid-19 önlemleri protesto edildi. Burada da Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı.

İzin alınarak Rosa-Luxenburg Meydanı'nda yapılan gösteri ise olaysız sona erdi.

Stuttgart, Münih ve Münster kentlerinde de Kovid-19 tedbirlerine karşı yapılan gösterilere yüzlerce kişinin katıldığı bildirildi. (AA)

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