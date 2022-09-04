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  4. Almanya’da küçük uçak düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi

Almanya’da küçük uçak düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi

04.09.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Duisburg kentinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Almanya’da küçük uçak düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Duisburg kentindeki FlicFlac adlı sirkin otoparkına küçük uçak düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Düşen uçağın alev almasının ardından otoparkta bulunan en az 10 araçta hasar meydana gelirken, kaza bölgesine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kaza sırasında sirkte gösteri olduğu ve insanların kaza mahalline gitmesini engellemek amacıyla gösterinin iptal edilmediği belirtildi.

Uçağın A59 otoyolu yakınına düşmesi sonrası otoyol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, yangının söndürülmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya uçak
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