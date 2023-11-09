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Almanya'da okulda dehşet! 15 yaşındaki çocuk sınıf arkadaşını silahla başından vurarak öldürdü

09.11.2023 23:25 | Son Güncelleme:
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Almanya’da okulda işlenen cinayet ülkeyi ayağa kaldırdı. Baden-Württemberg eyaletinde 15 yaşındaki bir çocuk, sınıf arkadaşını silahla başından vurarak öldürdü. Saldırının ardından okula özel kuvvetler tarafından operasyon düzenlendi.

Almanya'da okulda dehşet! 15 yaşındaki çocuk sınıf arkadaşını silahla başından vurarak öldürdü

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alanb Offenburg şehrindeki Waldbach Okulu'nda, 15 yaşındaki bir çocuk, sınıf arkadaşını silahlı başından vurdu. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, Okuldaki 180 öğrenci ise tahliye edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırgan öğrencinin sınıfa girdiğini ve özellikle sınıf arkadaşını hedef aldığını belirtti. Saldırının ardından özel kuvvetler tarafından düzenlenen operasyonla zanlının yakalandığı ve gözaltına alındığı açıklandı.

ARALARINDA HUSUMET OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Okulun, öğrenme güçlüğü çeken özel öğrencilere yönelik bir okul olduğu ve iki öğrenci arasında kişisel husumet olduğu bildirildi.
Uzmanlar, Almanya'da, son yıllarda okullardaki şiddet olaylarının korkutucu seviye ulaştığını ve özellikle bu olayların ateşli silah kullanılarak yapılmasının, okullardaki güvenlik sorununu bir kez daha gündeme getirdiğini ifade etti.

Öte yandan Almanya’nın Hamburg kentindeki Stadtteilschule Blankenese Okulu’nda dün bir öğretmen sınıfta silahla tehdit edilmiş, olayla ilgili 12 ile 14 arasında değişen 4 çocuk polis tarafından gözaltına alınmıştı. Polis, çocukların üzerinden 2 adet oyuncak silah çıktığını açıklamıştı. (İHA)

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