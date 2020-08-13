Almanya'da on binlerce kişi geciken korona test sonucunu bekliyor

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yaptıran on binlerce kişi geciken sonuçların gelmesini bekliyor.

Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanı Melanie Huml, Münih'te düzenlediği basın toplantısında, Bavyera'da Covid-19 testi yapılan merkezlerde aksaklıklar yaşandığını söyledi.

Test merkezlerinde 85 bin Covid-19 testinin yapıldığını aktaran Huml, 44 binin üzerindeki test sonucunun henüz testi yaptıran kişilere iletilmediğini ifade etti.

Melanie Huml, iletilemeyen test sonuçları arasında 900'ünün pozitif olduğunu bildirerek, "Burada iletmeyle ilgili bir sorun var. Bu beni çok sinirlendiriyor" dedi.

Verilerin elle kaydedilmesi nedeniyle işlemlerin uzun sürdüğünü vurgulayan Huml, test sonuçlarının iletilmesinde gecikmeler yaşandığını yineledi.

900 KİŞİNİN BİLGİLENDİRİLMESİNE ÖNCELİK VERİLECEK

Yaşanan aksaklıktan dolayı üzüntü duyduğunu belirten Melanie Huml, şu anda test sonucu pozitif çıkan 900 kişinin bilgilendirilmesine öncelik verileceğini, bunu yarın öğlene kadar gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Ardından test sonucu negatif çıkanların bilgilendirileceğini aktaran Huml, bundan sonra test işlemlerinin büyük ölçüde özel şirketlerce yapılacağını ve bu şirketlerle test sonuçlarının kişilere 48 saatte bildirilmesi konusunda anlaştıklarını ifade etti.