Almanya'da sel bölgesini ziyaretinde gülen başbakan adayına tepki

Cumhurbaşkanı Steinmeier, sel felaketinin etkili olduğu Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Erftstadt’ı ziyaret etti.

Steinmeier, kendisine eşlik eden Armin Laschet ile selden etkilenenlerle, arama ve kurtarma ekipleriyle konuştu, kriz masasından bilgi aldı. Daha sonra Steinmeier ziyarete ilişkin medyaya bilgi verdi.

Bu sırada Laschet'in arka tarafta beraberindeki heyet ile gülmesi sosyal medyada eleştirilere yol açtı.

Bazı sosyal medya hesaplarından ise bu eleştirilere, Laschet’in basına mülakat verdiği sırada Cumhurbaşkanı olmadan önce Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Steinmeier’in de arka tarafta bir heyet üyesi ile gülmesine dikkati çekilerek karşılık verildi.

Federal president Frank-Walter Steinmeier makes his statement regarding terrible flood in Germany, with almost 100 persons killed and 1,500 missing. The federal chancellor candidate @ArminLaschet from Christian Democratic Union @CDU (in the back) finds this very, very funny. pic.twitter.com/3PF8OYVlzu