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Almanya'da televizyon kanalı ve 5 okula bomba ihbarı! Ekipler alarma geçti

23.10.2023 13:35 | Son Güncelleme:
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Almanya’da kamu yayıncısı ZDF televizyon kanalına ve farklı şehirlerdeki 5 okula bomba ihbarı yapıldı. Televizyon kanalı ve okullar boşaltılırken binalarda aramalar yapıldı. Yetkililer şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Almanya'da televizyon kanalı ve 5 okula bomba ihbarı! Ekipler alarma geçti

Almanya'nın Mainz şehrinde yer alan kamu yayıncısı ZDF televizyon kanalına yönelik yerel saatle 08.20 sıralarında e-mail üzerinden bomba ihbarı yapıldı. Televizyon kanalına ait bina tahliye edilirken, yaklaşık 600 çalışan bir buçuk saat dışarıda bekletildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, bomba imha ekipleri ve köpeklerle binada yapılan güvenlik taraması sonucunda tehlikeli bir duruma rastlanmadığı belirtildi.

OKULLAR BOŞALTILDI

Almanya’da aynı zamanda sabah saatlerinde Erfurt, Solingen, Karlsruhe, Regensburg ve Augsburg şehirlerindeki 5 okula bomba ihbarı yapıldı. Okullar güvenlik gerekçesiyle boşaltılırken, ekipler binalarda arama başlattı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmediği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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