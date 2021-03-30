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Almanya'da Türk gurbetçinin oto galerisi kundaklandı! Saldırganların bulunması için ödül koydu

30.03.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Hessen Eyaleti'nde Türk iş insanı Uğur Akbulut'a ait oto galerideki 7 otomobil kimliği belirsiz iki şüpheli tarafından ateşe verilerek kundaklandı. Kundaklama anına ait görüntü ise işletmenin güvenlik kamerasına takıldı.

Almanya'nın Hessen Eyaleti'ne bağlı Bruchköbel kentinde Türk iş insanına ait oto galeri kundaklandı. Türk iş insanı Uğur Akbulut'a ait Akbulut oto galeride 25 Mart gecesi meydana gelen olayda oto galerideki 7 otomobilin kimliği belirsiz iki kişi tarafından ateşe verilerek kundaklandığı bildirildi.

YANICI MADDE DÖKEREK ARAÇLARI ATEŞE VERDİ

Kundakçının olayı işledikleri anlar işletmenin güvenlik kamerasına takıldı. Görüntülerde, kundakçının sıfır kilometre otomobilin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdiği görüldü. Hesssen Eyalet Polisi, otomobilleri kundaklayan maskeli iki saldırganın kimliğine henüz ulaşılmadığını ifade ederek olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti. Kundaklama olayı Alman medyasında geniş yankı buldu. Yerel medyaya açıklamalarda bulunan Galeri işletmecisi Türk iş insanı Uğur Akbulut “Yedi ayrı otomobilimiz ateşe verildi. Kamera görüntülerinde salgınların maskeli olduğu görünüyor. Galerimizin yanında oturduğumuz evimiz de bulunuyor. Küçük bir de bebeğimiz var. Yangın sonrası itfaiye çok hızlı gelmeseydi yangın büyüyebilirdi. Belki de evimize kadar sıçrayabilirdi" diye konuştu.

SALDIRGANLARIN BULUNMASI İÇİN 10 BİN EURO ÖDÜL

20 yıldır kentte galeri işletmeciliği yaptığını ifade eden Akbulut, "Bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadık. Yangın sonrası olay çözülemedi. Yapanlar yakalanmadığı için, tekrarlanır diye gece uyuyamıyoruz. Kötü niyetli insanlar, yapmak istediğini başaramadıysa, tekrar deneyebilir diye korkuyoruz" ifadelerini kullandı. Kent sakinlerine olayı gerçekleştirenlerin kimliğinin tespit edilmesine yönelik yardım çağrısında bulunan Akbulut, "Bunu yapanların bulunabilmesi için varsa görgü tanıkların yardımına ihtiyacımız var. Kundakçılarla ilgili bilgi verenlere 10 bin Euro ödül vereceğim" dedi.

(DHA)

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