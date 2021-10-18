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Almanya’da yaşayan gurbetçi vatandaşın videosu olay oldu! "İki yıl önce 8 Euro'ya aldığım ilaç şimdi 30 Euro"

18.10.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da yaşayan gurbetçi Mevlüt Çavuş'un, Almanya’daki pahalılığı eleştirdiği video gündem oldu. Çavuş, "İki yıl önce 8 Euro'ya aldığım şeker ilacını şimdi 30 Euro'ya alıyorum kimse nankörlük yapmasın" dedi.

Almanya'da yaşayan gurbetçi Mevlüt Çavuş'un, dünya genelinde yükselen enflasyon konusunda sosyal medya hesabından paylaştığı video en çok paylaşılanlar arasına girdi.

"KİMSE NANKÖRLÜK YAPMASIN"

Almanya'da iki yıl önce 8 Euro'ya aldığı şeker ilacının 30 Euro'ya çıktığını, pandemi döneminde verilen yardımların geri istendiğini, hastane sırası için bir yıl beklediğini belirten Çavuş 'Bunu görmeyenler var. Kimse nankörlük yapmasın' dedi.

TEPKİ GÖSTEREN DE VAR, DESTEK ÇIKAN DA

Çavuş'un açıklamalarına son günlerdeki zamlar nedeniyle pek çok kullanıcı tepki gösterirken, bazı kullanıcılar ise gurbetçi vatandaşa destek çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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